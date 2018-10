Furto nella farmacia di Gerenzano: una banda di malviventi è nuovamente entrata in azione nella farmacia comunale di via Duca degli Abruzzi.

Furto nella farmacia: quarto caso in un anno

Poco prima delle 4 di stanotte i ladri sono entrati in azione nella farmacia comunale di via Duca degli Abruzzi, in pieno centro a Gerenzano. Secondo una prima stima, si aggirerebbe intorno ai 240 euro il bottino incassato dai ladri, ma, come in passato, i danni alla struttura non sono pochi. I malviventi hanno infatti scassinato il cassetto, aggiustato dopo le precedenti irruzioni, per prelevare i contanti conservati in cassa. Quello di stanotte è il quarto furto subito dalla farmacia nel corso di un anno. Molto simile per esempio è la dinamica del colpo avvenuto lo scorso febbraio.

