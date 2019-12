Gaggiano, incendio all’interno di una villetta di via Volta: diversi mezzi dei vigili del fuoco per domare le fiamme, nessun ferito.

Gaggiano, incendio al tetto di una villetta

Incendio all’interno di una villetta di via Volta, angolo via Italia, a Gaggiano: le fiamme si sono propagate nel pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, secondo le prime ricostruzioni dalla taverna. Mentre il fuoco si stava estendendo raggiungendo pericolosamente il tetto con patio, sono giunti sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco assieme alle vetture dell’Unione di Polizia locale dei Fontanili. Le fiamme sono state domate prima che intaccassero seriamente l’edificio, sebbene si registrino danni evidenti. Non ci sono feriti: in casa in quel momento una anziana con la sua badante, che sono riuscite a mettersi in sicurezza in tempo.

Quasi contemporaneamente, altri mezzi di soccorso sono stati impegnati, sempre a Gaggiano, per un incidente frontale tra un furgone e una monovolume.