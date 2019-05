Overdose di farmaci a Gaggiano: grande apprensione alla scuola media Bramante per una 14enne che si è sentita male dopo aver assunto un’elevata dose di farmaci (foto: Varieschi)

Overdose di farmaci a scuola: 14enne in ospedale

Pomeriggio di grande apprensione nel pomeriggio di giovedì 30 maggio alla scuola media Bramante di via al Cornicione, Gaggiano. Una ragazzina di 14 anni, residente in un Comune limitrofo, si è sentita male dopo aver ingerito alcuni farmaci. Sul posto sono giunti immediatamente l’elisoccorso e un’ambulanza della Croce Oro di Gaggiano, assieme ai carabinieri e agli agenti di Polizia locale dei Fontanili. Sono in corso indagini sulle cause di quanto avvenuto. La 14enne è stata portata in ospedale dall’ambulanza in codice rosso al Buzzi di Milano. Non sarebbe in pericolo di vita.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE.