Gaggiano, brutto incidente tra una moto guidata da un 19enne ed un’auto lungo la Vigevanese all’altezza di Bonirola.

Gaggiano, scontro auto-moto: giovane centauro in ospedale

Brutto incidente tra una moto ed un'automobile poco dopo le 18 di martedì 8 ottobre a Bonirola, Gaggiano. L'impatto è avvenuto lungo la Vigevanese: entrambi i mezzi procedevano da Milano, secondo le prime ricostruzioni il giovane alla guida della moto potrebbe aver tentato un sorpasso della vettura mentre la donna alla guida stava per effettuare la svolta a sinistra in via Marco Polo. Inevitabile l'impatto, con le condizioni del 19enne che sono inizialmente apparse molto preoccupanti. Sul posto oltre alla Polizia locale anche una ambulanza della Croce Azzurra: il giovane centauro è stato condotto al San Carlo di Milano in codice giallo.