Gaggiano, scontro tra Mercedes e furgone sulla Sp38

Brutto incidente sulla Provinciale 38 di Gaggiano all'altezza di Vigano: una Mercedes guidata da un ragazzo di 22 anni residente a Noviglio si è scontrata frontalmente con un furgone bianco guidato da un 50enne di Cerro Maggiore. L'impatto alle 16 di mercoledì 16 ottobre: la Mercedes procedeva da Gaggiano verso Rosate. Secondo le prime ricostruzioni, in un punto caratterizzato da una leggera curva, l'uomo alla guida del furgone bianco che proveniva dalla direzione opposta ha tentato di sorpassare la vettura che lo precedeva, ritrovandosi così tuttavia di fronte alla Mercedes. Lo scontro è stato inevitabile e violento, con il furgone che è finito ribaltato a lato della strada. Sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso, che ha portato il guidatore del furgone al San Gerardo di Monza in gravi condizioni. In ospedale anche il 22enne. Presenti anche Polizia locale e vigili del fuoco.