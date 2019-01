Incendio a Gaggiano, scia di inquietanti episodi: questa notte è andata a fuoco una Panda parcheggiata in via Toscanini. Due altri roghi venerdì scorso… (foto: Settimo Albanese via facebook)

Gaggiano, terzo incendio in pochi giorni: a fuoco un’auto

Inquietante scia di roghi a Gaggiano: questa notte è bruciata una Fiat Panda parcheggiata in strada in via Toscanini. Appena venerdì 18 gennaio, ad andare a fuoco era stata una vettura in sosta in via Volta. Nella stessa notte, per causa ancora da appurare, è andato a fuoco anche il chiosco al parco Baronella.