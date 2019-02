Gaggiano, i carabinieri arrestano due uomini che avevano nascosto tre chili di hashish in una auto parcheggiata in stazione.

I tre chili di hashish erano nascosti nel bagagliaio di una automobile parcheggiata alla stazione di Gaggiano, pronti per essere immessi sul mercato degli stupefacenti. Ma l’operazione dei carabinieri di Rosate e del Norm di Abbiategrasso ha mandato all’aria i piani dei due italiani di circa 40 anni, residenti a Landriano e Noviglio, che sono stati arrestati nel pomeriggio di martedì 5 febbraio. Il doppio arresto è arrivato al termine di una intensa attività investigativa dei militari, che erano da tempo sulle tracce della partita di hashish “parcheggiata” in stazione.

La droga era già stata suddivisa in panetti dai due uomini, entrambi con precedenti specifici. I militari sono entrati in azione nel momento in cui i due pusher, pensando di agire in tutta sicurezza, hanno aperto il vano della vettura per recuperarne in carico. A quel punto è potuto scattare il blitz e i due sono stati ammanettati. La vettura è risultata essere di proprietà dello zio di uno dei due uomini. Trasportati in carcere, risponderanno ora dell'accusa di traffico di stupefacenti.