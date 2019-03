Gaggiano, infortunio sul lavoro in una ditta di via Fiandre: incidente durante le operazioni di scarico di materiale plastico, tre lavoratori coinvolti. (foto: Antonio Varieschi)

Gaggiano, tre lavoratori feriti in ditta in via Fiandre

Infortunio sul lavoro nella mattinata di giovedì 28 febbraio alla Action Technology di via Fiandre. Sul posto anche l’elisoccorso, il cui intervento fortunatamente non si è rivelato alla fine necessario. Ma inizialmente lo scenario pareva preoccupante, con tre persone tra i 45 ed i 60 anni che risultavano avere bisogno di soccorso medico. All’interno dell’azienda sono giunti anche gli agenti di Polizia locale dei Fontanili e i carabinieri. In base alle primissime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante le operazioni di scarico di materiale plastico attraverso un tubo che aspirava i polimeri dal cassone di un camion di una ditta fornitrice esterna. Qualcosa è andato storto e due operai e il conducente del camion sono stati improvvisamente colpiti dal materiale. Nessuno di loro è tuttavia in condizioni che destano preoccupazione. TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE