Garage in fiamme nella notte a Limido Comasco.

Ieri sera, intorno alle 23, in via cascina Restelli a Limido Comasco è scoppiato un incendio in un garage. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che con due autopompe provenienti da Lomazzo e Appiano Gentile, hanno domato le fiamme. Sul posto anche la SOS di Appiano Gentile ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nel rogo.