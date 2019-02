Garbagnate, violenta aggressione nella notte in via Peloritana. Vede la ex moglie in compagnia di un altro e lo prende a pugni in faccia: arrestato.

Garbagnate, prende a pugni in faccia il nuovo compagno della ex

Violenta aggressione davanti a un punto vendita di cibi e bevande di via Peloritana nel cuore della notte tra lunedì 18 e martedì 19 febbraio: erano le 3 di mattina quando è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Protagonista della violenza un artigiano italiano di 55 anni, pregiudicato, che aveva colpito a pugni in faccia un 42enne. Il motivo dell'aggressione? Il 42enne era all'interno del negozio assieme alla ex dell'artigiano, una operaia di 47 anni. Come hanno ricostruito i carabinieri, il 55enne era ormai separato da due anni ma si era già reso autore di ripetute vessazioni e violenze sia fisiche che psicologiche nei confronti della e moglie. L'aggressore è stato così bloccato, arrestato per maltrattamenti in famiglia e condotto a San Vittore, mentre l'uomo ferito al volto è stato portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Garbagnate. Per lui una contusione cranico-occipitale e cinque giorni di prognosi. Poche ore prima, i carabinieri di Garbagnate avevano arrestato un 44enne ubriaco che aveva aggredito violentemente il proprio anziano padre.