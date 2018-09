Garbagnate: rissa tra due uomini davanti al Penny Market di via Peloritana, un 41enne finisce all’ospedale di Legnano in codice rosso.

Garbagnate, rissa davanti al Market: 41enne grave in ospedale

Rissa davanti al Penny Market di via Peloritana a Garbagnate. L'episodio si è verificato poco prima delle 20 di ieri, martedì 11 settembre. Per motivi ancora in corso di accertamento due uomini hanno iniziato a litigare: dalle parole si è presto passati ai calci e ai pugni. Ad avere la peggio è stato un 41enne che ha riportato varie contusioni al volto e all'addome ed è stato portato all'ospedale di Legnano in codice rosso per problemi respiratori. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho: i militari hanno raccolto alcune testimonianze per ricostruire i fatti e accertare le responsabilità.