Garbagnate, salvato gattino incastrato nel tubo di scarico

Un gattino era rimasto incastrato in un tubo di scarico delle acque piovane in via Mazzini, Garbagnate Milanese. Ad intervenire per salvare il piccolo sono intervenuti i vigili del fuoco: sul posto l'autopompa serbatoio del distaccamento di Rho. L'intervento è durato circa trenta minuti ed il gatto, bagnato e comprensibilmente sotto shock, è stato messo al sicuro e affidato a chi potrà prendersi adeguatamente cura di lui.