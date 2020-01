Garbagnate, violento scontro all’incrocio tra via Bolzano e via Roma: coinvolti un 90enne ed una 29enne.

Garbagnate, scontro all’incrocio: auto si ribalta

Violento scontro tra due auto all'altezza dell'incrocio tra via Bolzano e via Roma: l'incidente è avvenuto attorno alle 11 di oggi, martedì 14 gennaio, protagonisti un uomo di 90 anni ed una ragazza di 29 anni. Inizialmente grave l'allerta, con la vettura guidata dall'anziano che si è ribaltata in mezzo alla strada. Sul posto le ambulanze della Croce Bianca di Cesate e della Sos Uboldo, oltre ai vigili del fuoco di Milano, alla Polizia locale di Garbagnate ed ai carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, la giovane stava procedendo da via Roma mentre l'anziano potrebbe non avere rispettato la precedenza provenendo da via Bolzano. Inevitabile l'impatto. Miracolosamente incolume il 90enne, estratto dall'auto ribaltata e portato in codice verde in ospedale. Trasporto in codice giallo per la giovane.