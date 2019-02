Garbagnate, un 44enne ubriaco litiga con il padre 70enne e lo aggredisce ripetutamente. Intervengono i carabinieri che lo arrestano.

Garbagnate, ubriaco picchia l’anziano padre: arrestato

Un 44enne garbagnatese è stato arrestato nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 febbraio per maltrattamenti nei confronti dell'anziano genitore. L'uomo, italiano, aveva abusato di sostanze alcoliche e, nel corso di un diverbio, si è scagliato contro il padre 70enne picchiandolo ripetutamente. E' stato così richiesto l'intervento dei carabinieri, che si sono presentati nell'abitazione. Alla vista dei militari, il 44enne ha cercato di spintonarli e strattonarli ma è stato bloccato e tratto in arresto con le ipotesi di reato per maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. E' stato portato a San Vittore.