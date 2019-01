Garbagnate, uomo trovato senza vita in casa. Dramma in via Milano: i familiari allarmati per un proprio parente chiedono l’intervento dei Vigili del fuoco.

Garbagnate, trovato morto in casa

Garbagnate: è stato trovato senza vita nella sua abitazione nel pieno centro del paese, in una corte di via Milano. A dare l'allarme è stata la sorella, preoccupata perchè il fratello, malato da tempo, non rispondeva alle chiamate. Sul posto nella serata di giovedì 31 gennaio sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno forzato l'ingresso dell'abitazione trovando purtroppo al suo interno l'uomo senza vita.