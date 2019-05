Gatta segregata in terrazza da settimane. L’episodio è successo a Turate.

Gatta segregata in terrazza a Turate

Una gatta anziana, da settimane viveva segregata in un terrazzo senza mai entrare in appartamento. Una segnalazione arrivata all’associazione 100% Animalisti che ha spiegato: “I nostri attivisti si sono recati nell’abitazione per chiedere spiegazioni di tale comportamento senza essere invadenti. La proprietaria li riceveva senza problemi e scoppiava a piangere, spiegando ai militanti che non poteva più seguire la gatta perché malata e incontinente, a causa del suo lavoro che la teneva lontana dall’abitazione, per questo aveva messo l’animale in terrazzo”.

Lieto fine

La micia è quindi stata prelevata in modo che potesse essere adottata. La proprietaria ha più volte ringraziato per l’intervento e ora “Skippi”, questo il suo nome, sarà curata e amata. E’ infatti stata adottata da una famigliache potrà prendersi cura delle sue necessità.