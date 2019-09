Gatti ammazzati a Bareggio all’interno del parco Arcadia.

Gatti ammazzati a Bareggio

Lunedì 9 settembre i volontari che si occupano della colonia felina all’interno del parco Arcadia hanno trovato due gatti morti, probabilmente uccisi a bastonate. Ignoti hanno messo sottosopra la struttura, danneggiando le casette dei gatti costruite dai volontari. Gli altri animali sono scappati e, un po’ alla volta, stanno facendo ritorno alla colonia. Conseguentemente a questo atto l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha deciso di mettere una taglia per trovare il responsabile.

La taglia

“Grazie a un benefattore privato (che vuole rimanere anonimo) l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA ha deciso di mettere una taglia di 1000 euro sulla testa del responsabile dell’uccisione dei gatti di Bareggio. La taglia sarà pagata a chiunque con le proprie informazioni (denuncia formale ai carabinieri) non anonime aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva i responsabili del gesto criminale. Per ulteriori informazioni 3479269949”.