Viaggio all’interno del gattile divorato dalle fiamme ieri, giovedì 27 settembre.

Viaggio all’interno del gattile divorato dalle fiamme

Ieri mattina, 27 settembre, intorno alle 3, un incendio ha distrutto il gattile di via Turati a Rho. Nel rogo sono morti circa 100 gatti. In questi video (di cui quello sopra in esclusiva di Settegiorni) si può vedere chiaramente il risultato dell’incendio. I volontari chiedono a tutti una mano per ripartire.

LEGGI ANCHE:

Incendio al gattile di Rho, strage di mici FOTO e VIDEO

Incendio al gattile di Rho: ecco come mandare aiuti VIDEO

Michela Brambilla al gattile di Rho dopo l’incendio FOTO e VIDEO

Incendio al canile Valbasca: morti 4 cani