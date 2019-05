Gattino intrappolato nelle tubature della scuola di via Deledda a Rho: viene salvato dai pompieri.

Un micio di poche settimane è stato salvato nella serata di lunedì 20 maggio 2019 dai vigili del fuoco di Rho. Il piccolo era bloccato, probabilmente da alcuni giorni, nei tubi della scuola di via Deledda. Ad accorgersi di lui il soprano rhodense Olga Angelillo che, transitando nella zona ha sentito i lamenti del micio ed ha immediatamente chiamato i volontari di Dimensione Animale Rho e i Vigili del fuoco. Come scritto su Settegiorni Rho in edicola da venerdì 24 maggio 2019, ora il piccolo micio – rivelatosi poi una femminuccia – è in attesa di essere adottato.

