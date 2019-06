Intervento dei pompieri di Rho ieri sera a Pregnana per salvare un gatto caduto dalla finestra di un’abitazione in via Manzoni. A riportare la notizia Aidaa.

Gatto caduto

“Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco a Pregnana Milanese per porre in salvo un gatto che approfittando, della finestra lasciata aperta dai proprietari, è uscito sul balcone al quarto piano ed è sceso in maniera rocambolesca sul balcone al piano di sotto del palazzone di via Manzoni 16”. “Come tutti i gatti – prosegue Lorenzo Croce di Aidaa – ovviamente non sapendo come risalire si è messo a piangere e strillare, richiamando l’attenzione dapprima del cane dei vicini, e poi dei condomini ed ovviamente del suo padrone preoccupatissimo”. “La questione si è ulteriormente complicata quando ci si è resi conto che il padrone del balcone presso il quale il gatto aveva trovato rifugio era in vacanza e quindi non sarebbe stato possibile recuperare l’animale senza rischiare di far saltare l’allarme”.

L’intervento dei pompieri

“Da qui la decisione di chiamare i pompieri di Rho che sono intervenuti con un’autoscala e con l’ausilio di un trasportino, i pompieri, oramai esperti in questi “salvataggi felini” che sono riusciti a tranquillizzare il gatto e salvarlo facendolo entrare nel trasportino e poi riconsegnandolo al suo proprietario che tornerà a prendersene cura, evitando che possa uscire ancora sul balcone e riprendere ancora una volta la via di fuga”.