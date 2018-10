Gioielli ritrovati dai poliziotti di Legnano.

Gioielli ritrovati, l’appello del commissariato

La Polizia di Stato di Legnano, guidata dal vice questore aggiunto Umberto D’Auria, ha recuperato monili di varie genere durante un’operazione di polizia condotta in questi giorni sul territorio. Per il momento non se ne conoscono ancora i dettagli, la cosa certa è che sono stati trovati dei preziosi e ora si sta cercando di riconsegnarli ai legittimi proprietari.

Ecco come fare

Chi volesse rivendicarne la proprietà dovrà presentarsi negli uffici del commissariato di via Gilardelli nei giorni feriali dalle 15 alle 18, preferibilmente munito di denuncia e/o documentazione utile per provarne la proprietà.

