Nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 febbraio i soccorritori sono intervenuti tre volte, una delle quali per soccorrere un giovane caduto dalla moto.

Giovane cade dalla moto

Alle 20.30 in via della Novella a Nerviano, un 29enne è caduto mentre era in sella alla sua moto. A soccorrerlo è giunta sul posto l’ambulanza di Arese che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Scontro di gioco

Alle 23 nell’impianto sportivo di via Verga a Lainate, un 26enne si è fatto male mentre faceva sport. Sul posto è giunta l’ambulanza cittadina che lo ha trasportato al nosocomio di Garbagnate per accertamenti.

Malore a Garbagnate

In via Milano a Garbagnate, intorno a mezzanotte, la Croce Rossa di Garbagnate è intervenuta per soccorrere un uomo di 72 anni dopo un malore. Dopo i primi accertamenti è stato trasportato all’ospedale cittadino.

