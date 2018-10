Nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 ottobre, i soccorritori sono intervenuti quattro volte.

Giovane cade dalla moto, soccorso in codice giallo

Intorno alle 22 in via Matteotti a Turbigo, un giovane di 23 anni è caduto dalla moto. E’ stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Novara per accertamenti.

Aggressione ad Arese

Alle 20.30 l’ambulanza della Misericordia di Arese è intervenuta in via Luraghi ad Arese per soccorrere una 41enne dopo un’aggressione. La donna è stata poi trasportata all’ospedale di Garbagnate.

Intossicazione etilica a Magenta

Alle 21.40 a Magenta. in via Casati, un 51enne è stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta per un’intossicazione etilica. L’uomo è stato trasportato all’ospedale cittadino.

Malore per un 19enne

Alle 22 circa, in via Moirano a Settimo, una 19enne è stato colto da malore. La giovane, soccorsa dalla Croce Azzurra di Caronno, è stata trasportata al nosocomio di Rho.

