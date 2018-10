Giovane di 19 anni trovato morto nei pressi della ferrovia.

Giovane di 19 anni si è tolto la vita lungo la ferrovia

E’ stato trovato questa mattina, martedì 2 ottobre, intorno alle 7.30, il corpo di un giovane di 19 anni straniero lungo la ferrovia in via Grieg a Saronno. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Saronno, la Polizia di Stato e l’ambulanza. Non si sanno ancora le motivazioni del gesto inconsulto.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

LEGGI ANCHE: Si suicida in carcere al Bassone di Como

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE