Questa mattina, mercoledì 10 aprile, una giovane donna tenta il suicidio: salvata dai carabinieri.

Giovane donna tenta il suicidio a Fagnano Olona

I Carabinieri di Fagnano Olona, durante un controllo, hanno notato una macchina parcheggiata in una strada secondaria sterrata. Avvicinatisi per controllare hanno notato all’interno una giovane donna priva sensi e appoggiati sui sedili posteriori numerose confezioni di farmaci. Allertato immediatamente il 118 i militari hanno comunque prontamente prestato soccorso: hanno infranto il finestrino della vettura, estratto la giovane e praticato le prime operazioni di rianimazione. Il personale sanitario, sopraggiunto dopo alcuni minuti, ha trasportato la donna all’ospedale di Gallarate, dove si trova tuttora ricoverata in osservazione, seppur non in pericolo di vita. Gli stessi sanitari hanno confermato che il tempestivo intervento dei militari ha consentito di evitare più gravi conseguenze per la stessa.