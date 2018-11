Giovane finisce fuori strada e finisce contro un paletto. La causa è stata un malore.

Giovane finisce fuori strada

Ha avuto un piccolo malore una donna di 34 anni che nella mattinata di venerdì 16 novembre stava transitando in via Madre Teresa di Calcutta a Robecchetto, verso le 9.

Stando alle prime informazioni, l’auto della donna sarebbe poi uscita dalla carreggiata e sarebbe andata addosso a un paletto. Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale per i rilevamenti. Giunta subito anche l’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

