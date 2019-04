Giovane irregolare sorpreso a Saronno

Giovane irregolare accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio

Ieri, giovedì 4 aprile, un giovane 35enne marocchino privo dei titoli di soggiorno è stato sorpreso in uno stabile comunale assegnato ad una donna. Dopo il controllo effettuato dalla Polizia locale e l’identificazione del giovane, ospitato dalla donna, questo è stato segnalato all’ufficio immigrazione della Questura di Varese. E’ giunto quindi il provvedimento di accompagnamento al centro di permanenza per il rimpatrio. Il giovane quindi è stato imbarcato sul volo di linea diretto a Potenza dove rimarrà in attesa del rimpatrio.

Un controllo effettuato dalla Polizia Locale ieri mattina presso uno stabile Comunale assegnato ad una donna, ha consentito l’avvio delle procedure di espulsione di un giovane trentacinquenne marocchino. Dal sopralluogo domiciliare gli agenti hanno accertato la presenza dello straniero all’interno dell’appartamento, ospitato dalla donna e privo dei titoli di soggiorno. Pertanto, dopo la compiuta identificazione e segnalazione all’ufficio immigrazione della Questura di Varese, è giunto il provvedimento di accompagnamento al centro di permanenza per il rimpatrio. .

Le parole del sindaco Fagioli

“Ringrazio il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la nuova linea introdotta in tema di contrasto alla clandestinità.

Allo stesso modo il mio più sentito ringraziamento va alla Questura, al Prefetto, a tutte le Forze dell’Ordine e alla nostra Polizia Locale per le operazioni che ogni giorno svolgono sul nostro territorio”. Lo dichiara il Sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli.