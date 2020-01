Giovane precipita per cinque metri: è grave

Giovane precipita per cinque metri da un edificio: è grave.

Una 28enne è precipitata per circa cinque metri da un edificio in via Petrarca a Senago. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 18. Portata in codice rosso all’ospedale Niguarda, la giovane risulta essersi rotta entrambe le gambe dopo essere atterrata in piedi. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario anche se questa seconda ipotesi al momento sembra la più accreditata dopo le primi indagini fatte dai Carabinieri giunti immediatamente sul posto.