Giovane scomparso a Uboldo: Vigili del fuoco in azione.

Giovane scomparso a Uboldo

Non si hanno sue notizie da ieri, mercoledì 8 maggio 2019. I Vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Uboldo, in via per Cerro Maggiore e zone limitrofe, per cercare un ragazzo classe ’86. Le ricerche sono eseguire con un’autopompa e un fuoristra. È stato attivato anche il protocollo provinciale di ricerca persona. Sul posto si stanno recando inoltre gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e un U.C.L. (Unità di Crisi Locale).

