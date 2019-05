Giovane di Rescaldina scomparso a Uboldo: non si avevano sue notizie da mercoledì 8 maggio.

Giovane di Rescaldina scomparso a Uboldo: trovato morto

Giuseppe Riccio, classe 1986, residente a Rescaldina, mercoledì 8 maggio dopo essere finito fuori strada con l’auto non si era saputo più nulla. Questa mattina, giovedì 9 maggio, i Vigili del fuoco hanno iniziato le ricerche con un’autopompa, un fuoristrada e l’elisoccorso, partite da via per Cerro Maggiore a Uboldo. È stato attivato anche il protocollo provinciale di ricerca persona e sul posto hanno operato anche gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) e un U.C.L. (Unità di Crisi Locale). La ricerca si è conclusa però tragicamente con il ritrovamento del corpo senza vita di Giuseppe da parte degli specialisti aerosoccorritori del reparto volo Lombardia, che a bordo del “Drago 84”, stavano perlustrano l’area. Il giovane era riversato a terra in un campo. La salma è stata recuperata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.