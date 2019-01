Giovane di circa 20 anni trovato morto nel parco. Si sarebbe impiccato. Indagano i Carabinieri.

Trovato morto nel Parco Nord

Il rinvenimento del corpo senza vita, come spiega La Martesana, è avvenuto questa mattina, domenica 27 gennaio, poco prima delle 9, all’interno del Parco Nord, nel territorio di Sesto San Giovanni. L’uomo si sarebbe tolto la vita impiccandosi al ramo di un albero della collinetta a ridosso del Monumento al deportato. Si tratterebbe di un italiano, residente nella zona. Ancora ignote le ragioni che lo avrebbero spinto a compiere l’estremo gesto. Sul posto, oltre ai Carabinieri, anche le Guardie ecologiche volontarie e il 118. Ma all’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sarebbe morto diverse ore prima. Ad avvistare il corpo sarebbe stato uno dei tanti podisti che frequentano l’area verde sin dalle prime ore del mattino.

I rilievi dei Carabinieri

Sulla collinetta del Parco Nord anche il reparto scientifico dell’Arma, che ha effettuato i rilievi sul corpo senza vita.

