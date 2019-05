Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Giovani tra i 20 e i 25 anni soccorsi dopo un incidente

Intorno alle 20.40 a Marnate due auto con a bordo dei giovani tra i 20 e i 25 anni, si sono scontrate mentre percorrevano via Gasparotto. Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno soccorso e trasportato i giovani all’ospedale Circolo di Varese.

Malore per una persona di 48 anni

Poco prima delle 21.30 una persona di 48 anni ha accusato un malore mentre si trovava in via Sauro a Baranzate. A prestarle soccorso l’ambulanza di Pero che dopo i primi accertamenti ha predisposto il trasporto al nosocomio Sacco.

31enne soccorso per una caduta

La Croce Rossa di Garbagnate è intervenuta in via Turati a Bollate intorno alle 23 per soccorrere un 31enne dopo una caduta al suolo. L’ambulanza ha poi portato l’uomo all’ospedale di Garbagnate per accertamenti aggiuntivi.

