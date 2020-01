Gli cade la porta da calcio addosso mentre gioca con gli amici: paura per un 12enne che, pochi minuti fa, è rimasto coinvolto in un incidente nell’impianto sportivo di Pero in via Papa Giovanni XXIII.

Gli cade la porta da calcio addosso: 12enne in ospedale

Doveva essere una giornata di festa della comunità cinese di Pero. I genitori in palestra impegnati con un torneo di pallavolo e i piccoli fuori a giocare nel cortile. È però successo tutto in un attimo: uno di loro, un ragazzino di 12 anni, sembra infatti che si sia aggrappato a una porta da calcio che era nel cortile. Una porta da calcetto che era a terra e che il ragazzino avrebbe voluto sollevare per poi giocare. La porta però è caduta addosso al 12enne colpendogli il collo e facendolo cadere al suolo. Subito i soccorsi, l’ambulanza di Rho Soccorso e il personale dell’automedica. Il ragazzino, che inizialmente non parlava, si è poi fortunatamente ripreso ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo con un trauma. Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della tenenza di Pero per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per capire come sia avvenuto l’incidente.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE