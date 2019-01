Gli esplode un botto in mano: il Capodanno finisce in tragedia per un 23enne milanese che stava festeggiando l’arrivo del 2019 con degli amici a Cesate. Era da poco trascorsa la mezzanotte, tra brindisi e botti in via Italia. Nel pieno dei festeggiamenti, il giovane ha visto un botto inesploso e lo ha preso fra le mani. Improvvisamente, il petardo gli è scoppiato tra le mani.

Gli esplode un botto in mano: i fatti

Il 23enne era chinato a terra, mentre maneggiava il botto. Lo scoppio è stato violentissimo, tanto che una mano del giovane è stata amputata di netto, così come alcune dita dell’altra. Anche il volto ha riportato ferite gravissime.

I soccorsi

Suito è scattato l’allarme. In via Italia è giunta un’ ambulanza e automedica del 118 insieme ai Carabinieri di Rho. Il giovane è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. I militari invece hanno sequestrato i fuochi d’artificio rimasti sul marciapiede e il tubo usato come mortaio. Seguiranno aggiornamenti online e sull’edizione cartacea in edicola venerdì 4 gennaio.

