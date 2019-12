Ecco gli interventi dei soccorritori nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019.

Gli interventi nel Legnanese

Intossicazione etilica per una persona in via Raffaello Sanzio a Vanzaghello poco prima delle 21.30. Per soccorrere l’uomo è intervenuta un’ambulanza dell’Azzurra Buscate in codice giallo. La persona non era in gravi condizioni, tanto che non è stato necessario nemmeno il trasporto in ospedale. Erano circa le 2.30 quando la Croce Rossa di Legnano è intervenuta in via Bellingera nella Città del Carroccio per soccorrere un ragazzo di 20 anni che si era ferito. Anche per lui, le condizioni non erano gravi ed è stato trasportato al nosocomio in codice verde.

Malori e ferite tra Magentino e Saronno

I sanitari sono dovuti intervenire anche alla cascina Nuova di Sedriano, intorno alle 21.20, perché un ragazzo di 24 anni è stato morso da un animale. Il giovane è stato portato in ospedale per i controlli e le cure del caso, in codice verde. Altro intervento a Lainate, poco prima delle 22, quando in via Mengato una donna di 56 anni ha accusato un malore. I soccorritori hanno subito prestato le prime cure e la donna è stata poi portata in ospedale. Non è grave. Intervento in codice verde anche a Saronno, in via 1 Maggio, per un’aggressione a un uomo di 47 anni.

