Gli rubano il furgone a Pavia, lo ritrova a Cesano Boscone con dentro 5 tonnellate di Nutella e dolci. A riportarlo sono i colleghi del GiornaledeiNavigli.it

La segnalazione

Quel furgone era fermo da alcuni giorni tra via De Nicola e via Benedetto Croce a Cesano Boscone, in provincia di Milano. Tanto da destare i sospetti di un lavoratore della zona, impiegato in una delle ditte lì intorno. E così, dopo la sua segnalazione ai carabinieri, sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale: qualche controllo incrociato, verifiche, e si è scoperto che quel furgone era stato rubato a Pavia.

La refurtiva

Gli agenti hanno quindi contattato il proprietario che ha provveduto ad aprire il vano, ed ecco la sorpresa: cinque tonnellate di Nutella e altri prodotti dolci, sempre della Ferrero, ma anche cioccolato, margarina, olio di palma e pacchi interi di caramelle. Merce di cui il proprietario non ne sapeva nulla. Ancora una volta, sono stati gli agenti a ricostruire tutto: sul furgone rubato era stata caricata la merce di un furto: barattoli di Nutella e dolci erano stati rubati da un camion durante il tragitto tra Ravenna e Alba.

Valore totale della merce: circa 15mila euro. Il furgone è stato quindi riconsegnato al proprietario, mentre la merce è ora conservata in un deposito a Pavia e sarà recuperata, intatta, dalla Ferrero.

LEGGI ANCHE: Ladra seriale di Rolex colleziona la terza denuncia