Gli rubano il piccone per svaligiare la casa dei vicini

Gli rubano il piccone nella cassetta degli attrezzi del giardino per svaligiare la casa dei vicini: è successo a Gerenzano, in via Risorgimento, la sera di giovedì 3 gennaio.

Nella serata di giovedì 3 gennaio, intorno alle 20, i residenti di via Risorgimento, a Gerenzano, sono stati presi d’assalto da una banda di ladri che ha tentato di fare irruzione in più abitazioni. Quest’ultimi hanno prima aperto la cassetta degli attrezzi in un giardino di una villetta, da dove hanno prelevato un piccone e una mazza, attrezzi utili per scassinare l’abitazione dei vicini, poi sono entrati in azione. Nel mirino dei malviventi, tra l’altro molto giovani, è finita subito dopo una vicina villetta bifamiliare, quella sera incustodita perché i proprietari erano partiti per le vacanze di Capodanno. Hanno così avuto tutto il tempo di fare irruzione per mettere l’abitazione a soqquadro e per rubare beni preziosi. Ad accorgersi dei ladri è stato un vicino di casa che si è ritrovato i malintenzionati in giardino, forse pronti a portare a termine un nuovo colpo dopo aver scavalcato varie recinzioni come veri e propri acrobati. Li ha quindi messi in fuga e ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Saronno, prontamente intervenuti per perlustrare la zona. Dei ladri però non c’era già più traccia.

