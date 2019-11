Nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre i soccorritori sono intervenuti diverse volte. Hanno prestato aiuto anche ad un ciclista investito a Garbagnate.

Grave il ciclista investito a Garbagnate

A pochi minuti dall’1.30 i soccorritori della Croce Rossa di Garbagnate sono dovuti intervenire per un grave incidente in via Kennedy a Garbagnate Milanese. Un uomo di 63 anni è stato investito da un’auto mentre era a bordo della sua bici. Da subito le condizioni dell’uomo sono apparse gravi ed è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo.

Due malori

Un uomo di 51 anni si è sentito male mentre si trovava nell’impianto lavorativo di via Spadolini a Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Sos di Novate che dopo i primi accertamenti lo hanno trasportato al nosocomio di Paderno Dugnano. Malore anche per un 27enne soccorso dai sanitari di Rho in via Puccini intorno alle 5.40. Anche il giovane è stato portato in ospedale. Entrambi non sono i pericolo di vita.