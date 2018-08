Auto ribaltata e due feriti nell’incidente che si è verificato attorno alle 14 di lunedì 27 agosto a Bollate.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 14 all’incrocio tra via Romagnosi e via Bixio. Pare per una mancata precedenza, due Fiat Panda sono entrate in collisione e una si è ribaltata. Feriti i due conducenti, una donna di 58 anni e un ragazzo di 26.

I soccorsi

Sul posto, in codice rosso, due ambulanze e l’automedica. Alla fine le condizioni dei feriti si sono rivelate meno gravi del previsto. Il ragazzo è stato portato all’ospedale di Garbagnate in codice verde, la signora al Sacco in giallo. Sul posto anche la Polizia locale di Bollate e i vigili del fuoco di Rho.

