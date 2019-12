Grave incidente a Bollate: è successo lunedì 9 dicembre 2019 intorno alle 7.30 in via Trento.

Grave incidente: le prime informazioni

Stando alle prime informazioni giunte fino ad ora, un 25enne – per motivi ancora da chiarire – avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo fuori dalla carreggiata. L’incidente sembrava grave tanto che i soccorsi sono usciti in codice rosso. In via Trento è giunta un’ambulanza, ma sono stati allertati anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice verde.

