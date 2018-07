Grave incidente a Castano Primo intorno alle 20.30 di sabato 28 luglio.

Grave incidente a Castano: cos’è successo

Erano circa le 20.30 di sabato 28 luglio quando due automobile hanno incidentato in via Gallarate. Visto il violento scontro, è uscita in codice giallo un’ambulanza dell’Azzurra Buscate. Tempestivamente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e i Vigili del fuoco. Nello scontro sono rimasti coinvolte tre persone: due ragazzi di 28 e 16 anni e una donna di 57. La donna, stando alle prime testimonianze, sarebbe rimasta intrappolata tra le lamiere, per questo è stato necessario l’intervento dei pompieri. Per fortuna tutti e tre i coinvolti non sarebbero gravi.