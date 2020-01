Grave incidente stradale attorno alle 15.30 di oggi, sabato 25 gennaio, in via Ticino a Nerviano.

Incidente tra due auto: quattro coinvolti

Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Legnano, due auto si sono scontrate. Quattro le persone coinvolte tra cui una bambina di sette anni. Sul posto tre ambulanze in codice rosso e i Vigili del Fuoco. Alla fine, fortunatamente, nessuno dei feriti (oltre alla bambina, un ragazzo di 27 anni e due donne di 42 e 47 anni) è risultato in condizioni particolarmente gravi.