Nello schianto tra due auto sono rimasti feriti due uomini di 29 e 37 anni.

Grave incidente a Ozzero

Intorno alle 6.30 di oggi, sabato 14 dicembre 2019, si è verificato un grave incidente a Ozzero. Due auto, per ragioni ancora da accertare, si sono scontrate lungo la SS494. Un violento impatto nel quale sono rimasti feriti due uomini di 29 e 37 anni.

Un ferito in codice rosso

Immediatamente è stata lanciato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono giunti gli uomini del 118 con due ambulanze e un’automedica. Vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso decollato da Como. Uno dei feriti più gravi è strato trasportato in codice rosso al Civile di Vigevano. Ferite meno importanti per il secondo coinvolto che è stato trasferito in ambulanza al San Matteo, dove è giunto in codice giallo.

Sul posto anche gli Agenti della Polstrada e i Vigili del Fuoco che hanno liberato i feriti dalle loro autovetture.