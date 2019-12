Grave incidente che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante: è successo a Parabiago oggi, venerdì 20 dicembre 2019, intorno alle 11.30.

Grave incidente in viale Lombardia

Erano circa le 11.30 di oggi, venerdì 20 dicembre 2019, quando c’è stato un incidente in viale Lombardia. Nello scontro sono rimasti coinvolti una macchina e un camion. Stando alle prime ricostruzioni, il mezzo pesante avrebbe perso parte del carico che sarebbe caduto sopra la macchina. Paura per la sonna di 38 anni coinvolta nell’incidente e alla guida dell’auto, tanto che i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso. Per fortuna è stata poi portata in ospedale in codice verde.

I soccorsi e la chiusura della strada

Allertati i Vigili del fuoco, sono uscite due ambulanze e pure un elisoccorso, che stanno intevenendo proprio in questi minuti. Il traffico su viale Lombardia è interdetto. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale che stanno ricostruendo la dinamica dello scontro.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE