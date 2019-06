Coinvolte due automobili.

Grave incidente a Rho

Grave incidente stradale intorno alle 14 di oggi, giovedì 6 giugno, a Rho, in corso Europa all’altezza di via Borromeo a Pantanedo. Per cause ancora in corso di accertamento due automobili che viaggiavano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente.

Schianto violento

Un impatto violento, tanto da provocare in una delle automobili un’esplosione e poi le fiamme. Sul posto sono accorsi mezzi dei vigili del fuoco, un’ambulanza della Croce Azzurra di Milano e i medici dell’automedica dell’ospedale Sacco, oltre agli agenti della Polizia locale, primi ad arrivare sul luogo dell’incidente e a domare le fiamme con l’estintore in loro dotazione.

Illesi

Fortunamente illesi i due automobilisti, che erano già riusciti ad uscire dall’auto e sono stati trasportati in ospedale a Rho in codice verde.