Grave incidente a Settimo Milanese, coinvolta una persona.

Grave incidente a Settimo Milanese

Nella mattina di oggi, venerdì 7 giugno, intorno alle 8.30 si è verificato un grave incidente in via Lombardi nei pressi di villaggio Cavour, frazione di Settimo Milanese, all’altezza del Silver Hotel. Un uomo di 71 anni, a bordo della sua bici, è stato investito. Sul posto sono presenti ambulanza del 118, polizia locale e un elisoccorso. L’uomo, in condizioni gravi, è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Seguiranno aggiornamenti

