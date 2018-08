L’incidente è avvenuto a Turbigo, sulla SS 341 che porta verso Galliate.

Grave incidente a Turbigo

Ieri mattina, mercoledì 15 agosto, intorno alle 7.30, una giovane di 29 anni ha travolto e ucciso diverse capre, caproni e pecore mentre era a bordo della sua auto. L’incidente è avvenuto a Turbigo, sulla SS 341 che porta verso Galliate. Sul posto i Carabinieri di Legnano e la Croce Azzurra di Buscate. Nonostante il violento impatto i soccorritori non hanno ritenuto necessario il trasporto della giovane in alcun nosocomio poiché non ferita.

