E’ accaduto verso le 11 in via Gaetano Donizzetti a Turate

Grave incidente in paese, un morto

Incidente mortale in via Gaetano Donizetti, vicino al parco dei veterani. E’ accaduto alle 11. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’automobile. Per il conducente della vettura, una Fiat Panda, Enrico Rimoldi 83 anni di Gerenzano non c’è stato nulla da fare. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Cantù, la Polizia locale e i Vigili del fuoco di Varese e Saronno. Immediato l’allarme per mettere in moto la macchina dei soccorsi arrivati da Como e da Uboldo.