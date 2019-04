Il grave incidente si è verificato alle 21 davanti alla scuola San Carlo

Un ragazzo di 26 anni coinvolto nel grave incidente

Grave incidente pochi minuti fa in via De Amicis a Rho all’altezza della scuola media San Carlo. Un ragazzo di 26 anni che stava attraversando la strada è stato colpito in pieno da un’auto che dal Santuario era diretta verso la stazione ferroviaria.

Un impatto tremendo

Un impatto tremendo quello tra l’utilitaria condotta da un commerciante rhodense e il giovane che con la testa ha spaccato il parabrezza dell’auto

In via De Amicis ambulanza e automedica

Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Rho, chiamati per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti sono arrivati i volontari dell’Astra Soccorso di Pero e l’automedica inviata dall’ospedale Sacco. Il giovane è stato medicato sul posto e successivamente trasferito in ospedale dove al momento viene sottoposto agli esami radiografici del caso.