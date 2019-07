Grave incidente in via Filzi a Legnano: è quanto successo oggi, lunedì 1 luglio 2019, poco prima delle 13.

Grave incidente: tre le persone coinvolte

Poco prima delle 13 di oggi, lunedì 1 luglio 2019, si è verificato uno scontro tra auto in via Filzi a Legnano. Una delle due macchine si è infatti ribaltata sul lato. Il sinistro stradale è sembrato subito grave, tanto che i soccorsi sono giunti sul posto in codice rosso per soccorrere le tre persone rimaste coinvolte nello scontro. Si tratta di un ragazzo di 18 anni, di una persona di 31 e di una donna 50enne.

I soccorsi

In via Filzi, per soccorrere i coinvolti e per capire le dinamiche dello scontro, un’automedica, l’ambulanza della Croce Azzurra Rovellasca, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Legnano. Le operazioni di soccorso sono in corso in questi minuti, ma per fortuna le persone coinvolte non sembrano gravi.

